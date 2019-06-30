Александр Ерохин: "Из видеоигр предпочитаю симуляторы сноуборда или горных лыж"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин​ в интервью "СЭ" рассказал о кино, музыке, песнях под гитару и шутках в раздевалке.

– Кроме автобиографии Джеки Чана, что еще читали в этом году?

– Книгу об НБА. Ее написали со слов тренера, который индивидуально занимался со звездами баскетбола. Это произведение о менталитете, о том, чем они отличаются от обычных спортсменов. Мне интересно слушать и читать людей, которые в своей жизни уже чего-то добились. Люблю книги, основанные на реальных событиях.

– А в видеоприставку играете?

– Да. Книга или приставка? 50/50. Из видеоигр предпочитаю симуляторы сноуборда или горных лыж – футболистам нельзя заниматься опасными видами спорта, так я хоть виртуально катаюсь. (Гоша Чернов)

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