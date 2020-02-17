Александр Ерохин: «Алания» много прессинговала, но для спарринга это очень хорошо"
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Аланией» (4:2). В этой игре он сделал дубль. Также два мяча забил Эмилиано Ригони.
— В первую очередь стоит сказать, что в этом матче тренерский штаб и футболисты преследовали свои цели — нужно было показать то, что мы наигрываем на тренировках. Да, «Алания» много прессинговала, но плотный прессинг со стороны соперника в спарринговых матчах — это очень хорошо. Получилась хорошая тренировочная игра.
— Сегодня счет открыла «Алания». Это связано с ранним началом матча?
— Не сказал бы. У нас также был момент перед тем, как они забили гол. Мы не забили свой, а они — реализовали. Хорошо, что потом мы забили два и ушли на перерыв ведя в счете.
— Во втором тайме «Зенит» подозрительно часто подключал Васютина к началу атак. Это установка или импровизация?
— Это происходило из-за рисунка игры: нападающие соперника располагались высоко, и Саша как свободный игрок мог разыгрывать мяч. Этим пользовались наши защитники, и моментами мы неплохо выходили из обороны, — цитирует футболиста официальный сайт «Зенита».
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-02-17-aleksandr-erokhin-nuzhno-bylo-pokazat-to-chto-my-naigryvaem-na-trenirovkakh.htm