Александр Ерохин: «Алания» много прессинговала, но для спарринга это очень хорошо"

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Аланией» (4:2). В этой игре он сделал дубль. Также два мяча забил Эмилиано Ригони.

— В первую очередь стоит сказать, что в этом матче тренерский штаб и футболисты преследовали свои цели — нужно было показать то, что мы наигрываем на тренировках. Да, «Алания» много прессинговала, но плотный прессинг со стороны соперника в спарринговых матчах — это очень хорошо. Получилась хорошая тренировочная игра.

— Сегодня счет открыла «Алания». Это связано с ранним началом матча?

— Не сказал бы. У нас также был момент перед тем, как они забили гол. Мы не забили свой, а они — реализовали. Хорошо, что потом мы забили два и ушли на перерыв ведя в счете.

— Во втором тайме «Зенит» подозрительно часто подключал Васютина к началу атак. Это установка или импровизация?

— Это происходило из-за рисунка игры: нападающие соперника располагались высоко, и Саша как свободный игрок мог разыгрывать мяч. Этим пользовались наши защитники, и моментами мы неплохо выходили из обороны, — цитирует футболиста официальный сайт «Зенита».