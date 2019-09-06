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Александр Емельяненко предположил, чем Кокорин и Мамаев займутся после освобождения по УДО

14:29

Российский боец Александр Емельяненко предположил, что ждет футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева после освобождения из колонии. Решение об УДО было одобрено сегодня. Они выйдут на свободу спустя 10 дней.

— Все зависит от их желания. Если захотят, может, они будут лучше, чем прежде. Физическую форму наберут и технически будут лучше: не просто будут приходить на тренировку, но и расти. Все в руках этих двух людей, — цитирует ren.tv Емельяненко.

Дополнительная информация

https://ren.tv/novosti/2019-09-06/emelyanenko-predpolozhil-chem-kokorin-i-mamaev-zaymutsya-posle-tyurmy

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