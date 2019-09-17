Александр Егоров: «Пенальти в ворота «Тамбова» абсолютно по делу»

Глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров прокомментировал спорный эпизод в матче 9-го тура РПЛ «Тамбов» — ЦСКА (0:2). Полузащитник хозяев Валерий Чуперка был удален во втором тайме.

— Пенальти после нарушения на Чалове абсолютно по делу. Это игра рукой, — сказал Егоров.

Если говорить про удаление игрока «Тамбова», то Чуперка получил предупреждение за несогласие с решением арбитра. После этого он высказал свое отношение к карточке и арбитру. Затем за нецензурное выражение получил прямую красную. (Евгений Белоусов, Ярослав Сусов)