РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Александр Егоров: «Пенальти в ворота «Тамбова» абсолютно по делу»

15:56
Теги:

Глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров прокомментировал спорный эпизод в матче 9-го тура РПЛ «Тамбов» — ЦСКА (0:2). Полузащитник хозяев Валерий Чуперка был удален во втором тайме.

— Пенальти после нарушения на Чалове абсолютно по делу. Это игра рукой, — сказал Егоров.

Если говорить про удаление игрока «Тамбова», то Чуперка получил предупреждение за несогласие с решением арбитра. После этого он высказал свое отношение к карточке и арбитру. Затем за нецензурное выражение получил прямую красную. (Евгений Белоусов, Ярослав Сусов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




Прямой эфир
Прямой эфир