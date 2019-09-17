Глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров прокомментировал решения арбитра в 9-м туре чемпионата России, принятые с помощью ВАР (системы видеопомощи арбитрам).

— В матче «Краснодар» — «Крылья Советов» в двух ситуациях вмешивался ВАР. Естественно решения правильные, тот пенальти, что без помощи ВАР — тоже назначен верно. В матче «Динамо» — «Уфа» арбитр посмотрел ВАР и правильно отменил 11-метровый. (Евгений Белоусов, Ярослав Сусов)

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