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Александр Егоров: «Лапочкин поступил верно, не удалив Морозова»

13:43
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, почему главный арбитр матча 15-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ахмат» (1:1) Сергей Лапочкин не наказал защитника бело-голубых Григория Морозова желтой карточкой за фол в своей штрафной на 43-й минуте встречи. Для Морозова эта карточка могла стать второй в матче. Лапочкин назначил пенальти в ворота хозяев, но решил не удалять защитника.

— Если бы игрок «Ахмата» полностью контролировал мяч, то это была бы красная. Мы смотрели этот эпизод с Лапочкиным. Явной возможности забить у футболиста грозненской команды не было, мяч отскочил от его колена, и вратарь достаточно быстро забрал мяч в руки. Поэтому Лапочкин поступил верно, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)

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