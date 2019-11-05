Александр Егоров: «Игнатьев не был в офсайде. ДСИ не имеет отношения к тому, что показывают по телевизору»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, почему гол нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева на 90+3 минуте матча 15-го тура против «Ростова» (2:2) засчитан верно. Основным вещателем был продемонстрирован стоп-кадр, по которому создается ощущение, что Игнатьев в момент передачи находился за линией офсайда. Позже в распоряжении «СЭ» оказался стоп-кадр, на основании которого по эпизоду принимал решение Алексей Матюнин, который обслуживал матч в качестве помощника видеоарбитра (АВАР).

— Мы (департамент судейства. — Прим. «СЭ») не имеем никакого отношения к тому, что показывают в телевизоре. Такое уже случалось несколько туров. У бригады ВАР — своя картинка, по которой они принимают решение. Вы же видели, что главный арбитр встречи Еськов не сразу принял решение, сначала беседовал с коллегами. После обсуждения было принято решение, что гол — чистый, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)

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