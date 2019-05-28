Александр Дюков: "Проект Fan ID не должен усложнять допуск на трибуны"

Президент РФС Александр Дюков высказал отношение к возможному введению Fan ID.

-Ваше отношение к введению Fan ID?

-Это не наша инициатива. Но использование Fan ID во время чемпионата мира никому не повредило. Правоохранительные органы считают, что это был один из инструментов, позволивших провести первенство на высоком уровне. Правопорядок и безопасность - наши приоритеты. Если на стадионах не будет безопасно, болельщики туда просто не придут. Но этот проект должен быть реализован с минимальными неудобствами для людей. Не должен усложнять допуск на трибуны и не потребует от болельщиков дополнительных усилий.

-Активные болельщики выступают против. Как найти диалог с ними?

-Для того, чтобы выступать против чего-то или за что-то, нужно иметь аргументацию. Против чего именно выступают фанаты? Против пластиковой карты? Выступать можно против того, что доставляет неудобства. Все будет зависеть от того, как организуют выдачу паспортов болельщика. Если выдача Fan ID будет сопряжена с неудобствами, болельщики будут против. И я как болельщик тоже! Но если получить Fan ID будет просто и взамен я получу бонусы, почему бы и нет? Что в этом плохого? Давайте сперва определимся, что такое Fan ID и какие трудности создать введение. Во время чемпионата мира особых нареканий ни у кого не возникало. Были сложности, да, но были и бонусы. (Дмитрий Зеленов)