Александр Дюков: "Граждане Белоруссии не будут считаться легионерами в чемпионате России"

Президент РФС Александр Дюков отметил, что футболисты, являющиеся гражданами Белоруссии не будут считаться легионерами в чемпионатах России.

– Ваша позиция по тому, что белорусские игроки перестанут быть легионерами?

– Сегодня есть решение исполкома. Сегодня исполком принял решение установить для целей понятие легионер следующие. К легионерам не относятся граждане союзного государства Белоруссия. В том случае, если эти граждане могут участвовать в матчах в составе сборной Белоруссии. Я это решение также поддерживаю. (Александр Рогулев)