Александр Дюков: «Егоров остается до конца года»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, почему была запланирована судейская реформа и прокомментировала будущее главы судейского комитета Александра Егорова.

— Велась плановая работа, — отметил Дюков. — С момента назначения было понятно, что судейство нуждается в реформировании. Но мы не старались форсировать события. Для нас было важно качественно завершить эту работу. По каждому направлению есть детально проработанная дорожная карта инициатив, которые нужно выполнить. Мы работали по плану, особо не форсируя. Было бы ошибок больше или меньше, независимо от этого, мы изначально не были удовлетворены системой, которая была. Она не была эффективной. Даже если бы эту часть чемпионата мы провели без ошибок, реформа была бы нужна.

Как я и сказал, Николай Левников сложил с себя полномочия. Будет созданы позиции позиции национального инструктора по судейству. Надеемся, он займёт эту должность.

Егоров? Ему дано время до конца этого года. До окончания тура. В декабре месяца будут подведены итоги и будет принимать решения. Много вопросов к нему. Но на поле выходит не он, а арбитры. (Дмитрий Зимин)