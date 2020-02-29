Александр Дюков: «Долгосрочно мы должны ставить задачу отойти от лимита»

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу изменений в лимите на легионеров. По его словам, схема «8+17» в заявке более прогрессивна, чем ограничения на легионеров на поле.

— Если выбирать между действующим лимитом и новым, то новый более прогрессивный и правильный, — сказал в эфире «Матч ТВ» Дюков. — Так это или нет, покажет время. Мы слишком много внимания уделяем этому вопросу. Лимит важен, но я бы предпочел, чтобы больше внимания уделяли развитию детско-юношеского футбола, а не лимит.

Долгосрочно мы должны ставить задачу отойти от лимита. Готовы ли мы сейчас? Наверное, нет. Но главное — не готово Минспорта, а это в их компетенции.