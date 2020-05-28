Александр Анюков: «Был рад вновь стать частью «Крыльев»

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков поблагодарил клуб после сообщения о своем уходе. Контракт игрока истекает 31 мая. После этого он завершает карьеру и возвращается в Санкт-Петербург. Анюков планирует сосредоточиться на тренерской работе.

«Хочу поблагодарить клуб и болельщиков за время, которое я провел в Самаре в этом сезоне. Я чувствовал мощную поддержку и теплое отношение со стороны окружающих, — цитирует футболиста официальный сайт клуба. — Для меня это был особенный вызов — после стольких лет в «Зените» я вновь вернулся в Самару, мой родной город, где я начинал свой путь в профессиональном футболе, где достиг своих первых успехов, где познал радость побед и почувствовал любовь болельщиков к родному клубу. С удовольствием каждый раз выходил на поле «Самара Арены», также насладился воспоминаниями на торжественном вечере, посвященном 15-летию бронзовых наград.

Мои родители, семья, близкие и особенно отец (царствие ему небесное) были рады, что я заканчиваю профессиональную карьеру именно дома, в Самаре — там где ее и начинал. Я счастлив, что так и произошло — спасибо за это Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и руководству клуба в лице Александра Фетисова.

Был рад вновь стать частью «Крыльев» и делать то, что я люблю больше всего — играть в футбол. Также хочу поблагодарить всех ребят, с кем играл в этом сезоне, наш тренерский штаб — мне было приятно работать вместе с вами. Спасибо административному штабу, работникам базы и всем сотрудникам клуба. От всей души желаю «Крыльям» достойного завершения сезона и успехов в будущем".

С «Крыльями» 37-летний Анюков стал бронзовым призером чемпионата России. В составе «Зенита» он пять раз выиграл чемпионат страны, дважды — Кубок России и четырежды Суперкубок России. Также он стал победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России.