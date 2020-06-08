Александр Алаев: «Разрешение на проведения контрольных матчей клубам необходимо получить у властей региона»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о возможности проведения контрольных матчей. Клубы РПЛ хотят сыграть товарищески игры перед возобновлением сезона, но ситуация осложняет непростая эпидемиологическая обстановка в стране, вызванная распространением эпидемии коронавируса.

— В пятницу вопрос проведения контрольных игр обсуждался на собрании лиги, — предоставила «СЭ» комментарий Алаева пресс-служба РФС. — Тогда клубы единогласно решили вернуться к нему позднее. Сейчас идет большая работа для того, чтобы возобновить РПЛ. Клубы, которые прежде всего должны быть в этом заинтересованы, находятся в изоляции и, как мы надеемся, стараются нивелировать все риски. Поэтому им самим решать, что сейчас важнее, как лучше организовать тренировочный процесс. При этом разрешение на проведения контрольных матчей клубам необходимо получить у властей региона, предоставив гарантии безопасности. (Александр Бобров)