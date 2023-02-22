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Сегодня, 22:24

Глава РПЛ Алаев: «Работа с УЕФА ведется. В Ньоне была первая встреча, установочная»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о работе с УЕФА по вопросу возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам

— В январе представители РФС встречались несколько раз с представителями УЕФА и АФК. За этот промежуток были ли еще какие-то встречи?

— Мне по этому вопросу добавить нечего. Я давал комментарий. Некоторые процессы любят тишину. Работа ведется. Как будет какая-то необходимость, новая информация, мы обязательно это объявим. Сейчас повторять разговоры о рабочих группах смысла нет, давайте дождемся информации от коллег.

— Просто вы участвуете в рабочей группе.

— Я не участвую в рабочей группе. Я был в Ньоне, это была первая встреча, установочная. По крайней мере, у меня нет приглашения, информации о том, что рабочая группа сформирована. Тяжело мне комментировать.

— До дедлайна 1,5 месяца.

— Видите, осталось не так много ждать. Я просто знаю, что ведется активная работа, но некорректна будет ее комментировать. Помимо рабочей группы, есть другие мероприятия, которые в ближайшее время пройдут в рамках УЕФА. В Милане состоится большое мероприятие, как вы знаете, в середине марта состоится конгресс в Руанде, в апреле — конгресс УЕФА в Лиссабоне, где будут выборы Александра Чеферина. Там много площадок, — сказал Алаев.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

РПЛ
РФС
Александр Алаев
УЕФА
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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  • sawov

    Не понял, как это связано с тем, что я написал. Не по адресу похоже.

    22.02.2023

  • sb1006

    Да не берите у него больше интервью, он никогда ничего не знает. Симонян 2

    22.02.2023

  • Sergey Sparker

    Ньон это пригород Женевы, расположен на Швейцарской Ривьере, на северном берегу Женевского озера. А Вы предпочли бы тусоваться в Мухосранске или на хуторе Веселом? Командировочные опять же.

    22.02.2023

  • allerc

    Работа с УЕФА ведется. Чемоданы с баблом готовы.

    22.02.2023

  • Thomas Boy

    — Просто вы участвуете в рабочей группе. — Я ни в чем не участвую. Я был в Ньоне. Теперь хочу в Париж съездить.

    22.02.2023

  • садовник177

    Алаев не смотрит программы Соловьева ???

    22.02.2023

  • sawov

    А писали, говорили, что они к нам приползут... Но поползли мы. И волчий хвост не замерз.

    22.02.2023

  • hludov

    Ничего хорошего не будет. И Алаев это знает.

    22.02.2023

  • Ратель

    Не всех низкопоклонников западных из властных структур ещё извели.

    22.02.2023

    • Москалев: «Девушкам будет непросто обслуживать матчи мужских турниров в силу разных возможностей физиологии»

    Алаев заявил, что все клубы РПЛ установили необходимое оборудование для работы Fan ID
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
    2
    		 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
    3
    		 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
    4
    		 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
    5
    		 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
    6
    		 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
    7
    		 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
    8
    		 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
    9
    		 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
    10
    		 Урал 17 6 3 8 21-28 21
    11
    		 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
    12
    		 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
    13
    		 Факел 17 1 10 6 21-33 13
    14
    		 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
    15
    		 Химки 17 3 3 11 16-36 12
    16
    		 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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    30 тур
    3.03 19:00
    Факел – Химки
    		 - : -
    4.03 14:00
    Спартак – Урал
    		 - : -
    4.03 16:30
    Зенит – Пари НН
    		 - : -
    4.03 16:30
    Ахмат – Оренбург
    		 - : -
    4.03 19:30
    Ростов – Локомотив
    		 - : -
    5.03 14:00
    Динамо – Кр. Советов
    		 - : -
    5.03 16:30
    Краснодар – Торпедо
    		 - : -
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    		 14
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    		 12
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    Квинси Промес

    Спартак

    		 6
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 6
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    Дмитрий Баринов

    Дмитрий Баринов

    Локомотив

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    Олег Дмитриев

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