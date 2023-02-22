Глава РПЛ Алаев: «Работа с УЕФА ведется. В Ньоне была первая встреча, установочная»

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о работе с УЕФА по вопросу возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам

— В январе представители РФС встречались несколько раз с представителями УЕФА и АФК. За этот промежуток были ли еще какие-то встречи?

— Мне по этому вопросу добавить нечего. Я давал комментарий. Некоторые процессы любят тишину. Работа ведется. Как будет какая-то необходимость, новая информация, мы обязательно это объявим. Сейчас повторять разговоры о рабочих группах смысла нет, давайте дождемся информации от коллег.

— Просто вы участвуете в рабочей группе.

— Я не участвую в рабочей группе. Я был в Ньоне, это была первая встреча, установочная. По крайней мере, у меня нет приглашения, информации о том, что рабочая группа сформирована. Тяжело мне комментировать.

— До дедлайна 1,5 месяца.

— Видите, осталось не так много ждать. Я просто знаю, что ведется активная работа, но некорректна будет ее комментировать. Помимо рабочей группы, есть другие мероприятия, которые в ближайшее время пройдут в рамках УЕФА. В Милане состоится большое мероприятие, как вы знаете, в середине марта состоится конгресс в Руанде, в апреле — конгресс УЕФА в Лиссабоне, где будут выборы Александра Чеферина. Там много площадок, — сказал Алаев.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.