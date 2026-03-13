Алаев — о позиции МОК по США и Израилю: «А где они в 2022 году были?

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев отреагировал на позицию Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана.

3 марта в МОК заявили, что «спорт должен оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир в мирном соревновании».

«А где они в 2022 году были, когда принимали решения? Что, тогда не было этого маяка?» — цитирует Алаева «Матч ТВ».

На данный момент никаких санкций против американских и израильских спортсменов МОК не ввел. В комитете лишь призвали все стороны к соблюдению олимпийского перемирия.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских атлетов от международных соревнований из-за событий на Украине.

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