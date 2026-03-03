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3 марта, 17:36

В МОК заявили, что спорт должен объединять потрясенный конфликтами мир

Ана Горшкова
Корреспондент
В МОК заявили, что спорт должен оставаться силой, объединяющей мир.
Фото Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) на сайте опубликовал заявление о безопасности спортсменов на фоне международных конфликтов. В организации заявили, что спорт должен оставаться объединяющей силой.

«В мире, сотрясаемом конфликтами, разделениями и трагедиями, где многие люди гибнут и переживают трагедии, сейчас, как никогда, Международный олимпийский комитет (МОК) твердо убежден в том, что спорт должен оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир в мирном соревновании. Это лежит в основе олимпийского движения и вытекает из фундаментальных принципов олимпизма. Недавно исполнительный совет МОК вновь подчеркнул принцип нейтральности олимпийского движения. Укрепление этого подхода и обеспечение его актуальности в будущем занимают центральное место в обсуждениях, проводимых специальной рабочей группой в контексте процесса «Пригодность для будущего», — говорится в заявлении МОК.

Также комитет отметил, что на каждых Олимпийских играх организации приходится сталкиваться с последствиями текущего политического контекста и последних событий в мире. МОК называет своей целью объединение спортсменов «для участия в мирных соревнованиях, независимо от того, откуда они родом».

«Резолюция Организации Объединенных Наций (ООН), озаглавленная «Построение мирного и более совершенного мира посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов» (обычно называемая резолюцией об олимпийском перемирии), поддерживает МОК в достижении этой цели. Она направлена на обеспечение безопасного проезда всех квалифицированных спортсменов со всех уголков мира в принимающую страну. Что касается всех предыдущих аналогичных резолюций ООН, то она основана на принципах олимпийского движения и руководствуется ими», — написано в заявлении на сайте МОК.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта. В них примут участие шесть российских спортсменов.

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Источник: МОК
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