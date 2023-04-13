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Алдонин считает, что ЦСКА одержит победу над «Уралом» со счетом 2:1

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин спрогнозировал исход матча 23-го тура РПЛ, в котором «Урал» встретится с ЦСКА.

«Для ЦСКА матч с «Уралом» будет одним из сложнейших в чемпионате, это однозначно. «Шмели» играют очень хорошо дома, они не подарок для любого соперника. Если ЦСКА в этой игре победит, то будет может хорошо закончить чемпионат. Но считаю, что в этой встрече у обеих команд шансы на победу 50 на 50. «Урал» дома очень редко теряет очки, почти никого не отпускает. Поэтому в этой встрече большую роль сыграет везение и мастерство футболистов в совокупности. «Урал» дома играет агрессивно, поэтому моменты у обоих команд будут. А как коллективы распорядятся своими шансами, покажет уровень мастерства. Думаю, что в сложной борьбе ЦСКА одержит победу над «Уралом» со счетом 2:1», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

В 23-м туре ЦСКА отправится на выезд в Екатеринбург, где сыграет с «Уралом» 15 апреля. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

После 22 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 41 очком, «Урал» располагается на десятом месте с 25 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-cska-oderzhit-pobedu-nad-uralom-so-schetom-2-1-243003/
Евгений Алдонин
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