Родригао заявил, что Малкома и Робиньо можно сравнить по уровню таланта

Защитник «Зенита» Родригао сравнил нападающего петербургского клуба Малкома с бывшим партнером по «Атлетико Минейро» Робиньо.

«Робиньо точно можно назвать одним из главных виртуозов, с кем мне удалось поиграть. В нем есть врожденная гениальность, талант. Но точно могу с ним сравнить Малкома. Хотя их игра отличается. Малком больше нацелен на ворота, больше забивает. Робиньо был скорее гением дриблинга. И точно забивал меньше. Но по уровню таланта это два одаренных футболиста, которых я мог бы сравнить друг с другом», — цитирует Родригао Metaratings.ru.

Робиньо играл за «Атлетико» с 2016 по 2018 годы. В составе испанского клуба он провел 74 матча, в которых забил 22 гола и отметился 12 результативными передачами.

25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.