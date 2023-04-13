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Родригао заявил, что Малкома и Робиньо можно сравнить по уровню таланта

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Родригао сравнил нападающего петербургского клуба Малкома с бывшим партнером по «Атлетико Минейро» Робиньо.

«Робиньо точно можно назвать одним из главных виртуозов, с кем мне удалось поиграть. В нем есть врожденная гениальность, талант. Но точно могу с ним сравнить Малкома. Хотя их игра отличается. Малком больше нацелен на ворота, больше забивает. Робиньо был скорее гением дриблинга. И точно забивал меньше. Но по уровню таланта это два одаренных футболиста, которых я мог бы сравнить друг с другом», — цитирует Родригао Metaratings.ru.

Робиньо играл за «Атлетико» с 2016 по 2018 годы. В составе испанского клуба он провел 74 матча, в которых забил 22 гола и отметился 12 результативными передачами.

25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/rodrigao-po-urovnyu-talanta-malkoma-i-robino-mozhno-sravnit-robino-zabival-menshe-242974/
Малком Филипе (Малком)
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
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15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

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