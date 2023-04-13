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Родригао назвал Кариоку закрытым человеком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский защитник «Зенита» Родригао вспомнил об общении с экс-игроком «Спартака» Рафаэлом Кариокой, с которым вместе выступал за «Атлетико Минейро».

«Рафаэл довольно закрытый человек, интроверт. В отличие от многих бразильцев, он не большой любитель пошутить и посмеяться. Но при этом он один из моих близких друзей. Когда есть возможность, мы с ним выходим на связь. Он замечательный футболист и много пользы принес «Атлетико». Но, к сожалению, я ничего не знаю о его карьере в России», — приводит слова Родригао Metaratings.ru.

Кариока выступал за «Спартак» с 2009-го по 2014-й годы, а после перешел в «Атлетико Минейро», за который играл до 2017 года. На счету 33-летнего хавбека 139 матчей за московскую команду, три гола и шесть результативных передач. Ныне Кариока является футболистом мексиканского клуба «Тигрес».

Источник: https://metaratings.ru/news/rodrigao-karioka-v-otlichie-ot-mnogikh-brazilcev-ne-bolshoi-lyubitel-poshutit-i-posmeyatsya-242972/
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Динамо – Пари НН
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Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
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