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Сегодня, 14:17

Алдонин предположил, что ЦСКА ждет очень тяжелый матч с «Уралом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Уралом» в 23-м туре РПЛ.

«ЦСКА ждет очень тяжелый матч. На своем поле «Урал» играет качественно и зачастую добывает очки. А армейцам, исходя из турнирной ситуации, деваться некуда — необходимо побеждать. Игра будет очень интересной. ЦСКА может добиться успеха за счет порядка в обороне: все-таки команда не пропускает на протяжении четырех матчей. И, конечно, за счет мастерства в атаке: хотелось бы, чтобы оно росло с каждым матчем», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Матч «Урал» — ЦСКА пройдет сегодня, 15 апреля. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5068465-evgenij-aldonin-predpolozhil-chto-cska-zhdyot-ochen-tyazhyolyj-match-s-uralom.html
Евгений Алдонин
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РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
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 Урал 22 7 4 11 24-35 25
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