Алдонин: «Ростов» уже сделал огромный шаг вперед. Команда здорово прошла по игре весь чемпионат»

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин высказался о прогрессе «Ростова» под руководством главного тренера Валерия Карпина в текущем сезоне РПЛ.

«Ростов» уже сделал огромный шаг вперед. Карпин подтверждал, что не мог до чемпионата сказать, что попадет в пятерку. Но команда очень здорово прошла и по результату, и по игре весь чемпионат. Для них это хорошо. И для ростовчан уже будет отлично просто то место, которое выше будет. А для ЦСКА и «Спартака» ниже третьей строчки опускаться нельзя», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

На данный момент «Ростов» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. В заключительном туре ростовчане сыграют против ЦСКА. Матч пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.