Агент Мантуана заявил, что «Зенит» пока не выходил с конкретным предложением по футболисту

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского полузащитника Густаво Мантуана, сообщил, что «Зенит» пока не выходил с конкретным предложением по переходу футболиста.

«Зенит» пока не выходил с конкретным предложением. Мантуан ждет этого. Он хочет остаться в России», — цитирует Гарсию Legalbet.

Мантуан с 2022 года выступает за «Зенит» на правах аренды из «Коритианса». 21-летний футболист провел 28 матчей в составе петербургской команды во всех турнирах, забил 6 голов и отметился 3 результативными передачами.