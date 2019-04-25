Жена футболиста "Краснодара" Павла Мамаева Алана пришла поддержать мужа на заседании суда по делу футболистов Александра Кокорина и Мамаева.

– Я уже ни на что не надеюсь. Просто прихожу и слушаю судебные заседания. Надеюсь, что все будет нормально. Вчера мне он звонил, и мы 14 минут поговорили. Он немножко заболел, голос был хриплый. Не понимаю почему так происходит, справедливости мало. Но что-то скоро свершится.

– Их спровоцировали?

– Конечно, вы что не слышали? Слушайте, что говорят эксперты. Мне больше нечего сказать. (Арман Мкртчян)

Кокорин вместе с братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и его другом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким обвиняются по двум статьям – "побои" и "хулиганство". В двух драках утром 8 октября 2018 года от компании игроков пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

10 октября четверо подсудимых были задержаны и с тех пор находятся в СИЗО. 3 апреля на предварительных слушаниях Пресненский суд продлил содержание игроков под стражей до 25 сентября, все апелляции защиты на изменение меры пресечения в эти полгода отклонялись.

Суд по делу Кокорина и Мамаева. Live!