«Крылья Советов» определились с задачей на сезон-2021/2022

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о задачах команды на следующий сезон.

«Эта тема также обсуждалась. Главный тренер и Дмитрий Игоревич на эту тему посмеялись, чтобы не сказать слишком высоко, но и не сказать слишком низко. Задача — закрепиться в премьер-лиге, занять место не ниже 10-го. Обсуждали ли Кубок? На сегодняшней повестке Кубок не обсуждался (улыбается)», — передает слова Корниленко пресс-служба команды.