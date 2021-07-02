«Крылья Советов» определились с задачей на сезон-2021/2022
10:54
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о задачах команды на следующий сезон.
«Эта тема также обсуждалась. Главный тренер и Дмитрий Игоревич на эту тему посмеялись, чтобы не сказать слишком высоко, но и не сказать слишком низко. Задача — закрепиться в премьер-лиге, занять место не ниже 10-го. Обсуждали ли Кубок? На сегодняшней повестке Кубок не обсуждался (улыбается)», — передает слова Корниленко пресс-служба команды.
По итогам сезона-2020/2021 «Крылья Советов» заняли первое место в ФНЛ и вернулись в премьер-лигу.
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