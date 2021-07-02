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«Крылья Советов» определились с задачей на сезон-2021/2022

10:54
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о задачах команды на следующий сезон.

«Эта тема также обсуждалась. Главный тренер и Дмитрий Игоревич на эту тему посмеялись, чтобы не сказать слишком высоко, но и не сказать слишком низко. Задача — закрепиться в премьер-лиге, занять место не ниже 10-го. Обсуждали ли Кубок? На сегодняшней повестке Кубок не обсуждался (улыбается)», — передает слова Корниленко пресс-служба команды.

По итогам сезона-2020/2021 «Крылья Советов» заняли первое место в ФНЛ и вернулись в премьер-лигу.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18931

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Виктория Кравченко все материалы автора

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