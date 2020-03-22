Алан Дзагоев: «Мы все скучаем без футбола, но здоровье важнее всего»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев обратился к болельщикам команды в связи с пандемией коронавируса.

— Дорогие болельщики, армейцы! Как и вы все, мы очень скучаем без футбола, но с пониманием относимся к данной ситуации, здоровье важнее всего, — приводит пресс-служба красно-синих слова Дзагоева. — В связи с этим нужно соблюдать все правила: чаще мыть руки, ограничить себя в посещении общественных мест, обходиться без рукопожатий, поцелуев (улыбается). Относиться к этому со всей серьезностью, но не впадать в панику.

Обращение Дзаги ? pic.twitter.com/PSzR0pyjYI — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 22, 2020





По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 297 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 382. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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