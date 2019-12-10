Генеральный секретарь РФС прокомментировал «СЭ» последнюю акцию фанатов, позицию РПЛ и рассказал о том, как изменить ситуацию.

— Ситуация абсолютно ненормальная, — сказал Алаев. — Не хотелось бы каждого из его участников оценивать отдельно. Сейчас наша главная задача — нормализировать ситуацию. Все мы прекрасно понимаем, что футбол — праздник для болельщиков. Пустые сектора не помогут нам в развитии этого вида спорта. РФС призывает РПЛ, МВД и болельщиков к диалогу. В ближайшее время мы собираемся провести общую встречу, на которой стороны смогут обсудить свои позиции, достигнуть компромисса. Лига за последние годы сделала многое в работе с болельщиками, но последние события показывают, что нужны общие усилия, необходимо совместно найти выход из ситуации.

— Нормально ли то, что РФС инициирует такую встречу, а не лига?

— Считаю это абсолютно нормальным. РФС и РПЛ тесно сотрудничают по вопросам безопасности на стадионах, изменения культуры боления. Если нужна модерация со стороны РФС, мы к этому готовы. На ближайшем исполкоме обязательно обсудим ситуацию с уходом с трибун активных болельщиков. Мы долго шли к празднику на футболе. Пережили тяжелые времена. Чемпионат мира стал прорывом, ситуация поменялась. Культура боления постепенно становится другой. Но без фанатов праздник полноценным быть не может. РФС никогда не поддержит мат на трибунах, оскорбления, надо найти правильную систему взаимоотношений, ведь общая задача — получать позитивные эмоции. (Дмитрий Зеленов)