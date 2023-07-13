«РБ Спорт»: Леонченко стал аутсайдером в голосовании в правление РПЛ

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко стал аутсайдером в голосовании при избрании в правление РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, по итогам голосования Леонченко набрал всего два голоса, что стало худшим результатом среди кандидатов.

Полный состав правления выглядит так: президент РПЛ Александр Алаев, исполнительный директор лиги Сергей Чебан, гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, президент «Урала» Григорий Иванов, гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров и исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов.

Правление — коллегиальный орган РПЛ для регулирования оперативной деятельности лиги и подготовки предложений общему собранию клубов.

Первый тур сезона-2023/24 в РПЛ состоится 23 июля.