«РБ Спорт»: Леонченко стал аутсайдером в голосовании в правление РПЛ
Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко стал аутсайдером в голосовании при избрании в правление РПЛ, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, по итогам голосования Леонченко набрал всего два голоса, что стало худшим результатом среди кандидатов.
Полный состав правления выглядит так: президент РПЛ Александр Алаев, исполнительный директор лиги Сергей Чебан, гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, президент «Урала» Григорий Иванов, гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров и исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов.
Правление — коллегиальный орган РПЛ для регулирования оперативной деятельности лиги и подготовки предложений общему собранию клубов.
Первый тур сезона-2023/24 в РПЛ состоится 23 июля.
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|И
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|О
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
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|0
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|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -