В списке арбитров РПЛ 20 человек

Бюро исполкома РФС утвердило список судей, допущенных к обслуживанию матчей чемпионата России во второй части сезона-2020/21. В него вошли 22 человека: Владислав Безбородов, Ян Бобровский, Василий Казарцев, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Артем Любимов, Иван Сиденков (все — Санкт-Петербург), Станислав Васильев (Ижевск), Михаил Вилков (Нижний Новгород), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Сергей Карасев, Алексей Матюнин, Антон Фролов, Павел Шадыханов (все — Москва), Евгений Кукуляк (Калуга), Павел Кукуян (Сочи), Виталий Мешков, Игорь Панин (оба — Дмитров), Владимир Москалев (Воронеж), Артем Чистяков (Кулешовка).

По разным причинам в премьер-лиге не смогут работать в качестве арбитров Алексей Еськов, Евгений Турбин, Алексей Сухой, Николай Волошин, Алексей Амелин, Роман Галимов и Анатолий Жабченко. Новички — Бобровский и Фролов, возвращается в РПЛ Чистяков.

В числе ассистентов судей 37 человек. При этом Дмитрий Березнев и Николай Богач включены только с правом назначения на один матч, в том числе, на кубковую игру с участием команд РПЛ. Они завершают карьеру, им дали возможность провести свои последние встречи и попрощаться с судейством.

(Александр Бобров)