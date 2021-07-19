Источник сообщил, что ЦСКА договорился о новом контракте с Дзагоевым
17:31
ЦСКА договорился с полузащитником Аланом Дзагоевым о продлении контракта, сообщает 19 июля Eurostavka.
Указано, что после трудных переговоров стороны пришли к принципиальному соглашению. По информации источника, о продлении контракта с Дзагоевым будет объявлено до четверга, 22 июля.
Ранее ЦСКА продлил контракт на один сезон с защитником Кириллом Набабкиным: 34-летний игрок подписал новое соглашение до конца сезона-2021/22.
Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. Всего 31-летний полузащитник провел за московских армейцев 377 матчей, забил 77 голов и сделал 90 результативных передач.
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