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Источник сообщил, что ЦСКА договорился о новом контракте с Дзагоевым

17:31
Алан Дзагоев. Фото Дарья Исаева, «СЭ"/ Canon EOS-1D X Mark II
Алан Дзагоев. Фото Дарья Исаева, «СЭ&quot;/ Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА договорился с полузащитником Аланом Дзагоевым о продлении контракта, сообщает 19 июля Eurostavka.

Указано, что после трудных переговоров стороны пришли к принципиальному соглашению. По информации источника, о продлении контракта с Дзагоевым будет объявлено до четверга, 22 июля.

Ранее ЦСКА продлил контракт на один сезон с защитником Кириллом Набабкиным: 34-летний игрок подписал новое соглашение до конца сезона-2021/22.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. Всего 31-летний полузащитник провел за московских армейцев 377 матчей, забил 77 голов и сделал 90 результативных передач.

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Евгений Петров все материалы автора

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