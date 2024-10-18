«Акрон» — «Зенит»: Дзюба, Вендел и Лусиано начнут матч с первых минут

«Акрон» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 12-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и начнется в 18:00 (мск).

«Акрон»: Волков, Савичев, Бокоев, Димоски, Эсковаль, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Лусиано.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Акрон» — «Зенит».