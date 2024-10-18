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Сегодня, 17:00

«Акрон» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Акрон» принимает «Зенит» в матче 12-го тура премьер-лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Акрон» и «Зенит» встретятся в матче 12-го тура чемпионата России в пятницу, 18 октября. Игра на «Солидарность Арене» в Самаре начнется в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу клубов из Тольятти и Санкт-Петербурга показывает канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и также проводится на сайте matchtv.ru на платной основе.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игры «Акрон» — «Зенит». Основные события встречи можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
18 окт, 18:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Зенит

В 11 турах этого чемпионата «Зенит» набрал 26 очков и расположился на третьем месте в лиге. «Акрон» с 12 очками провел паузу на встречи сборных на восьмой строчке турнирной таблицы.

В Кубке России сезона-2024/25 команды выиграли друг у друга по одному разу: тольяттинцы победили в серии пенальти после ничьей в основное время (1:1), а сине-бело-голубые взяли верх с крупным счетом (5:1).

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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