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Щербаченко: «Если «Спартак» решит уволить Станковича, должен рассмотреть кандидатуру Черчесова»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Ахмата» Федор Щербаченко в комментарии «СЭ» поделился мнением о победе грозненцев над «Пари НН» (2:1) в 9-м туре РПЛ.

«Ахмат» по сравнению с прошлым годом очень сильно развивается. И с точки зрения селекции, и с точки зрения новых серьезных задач. Вплоть до того, что команда попробует побороться за победу в Кубке России. Сказывается работа президента клуба Якуба Закриева.

Мне посчастливилось с ним познакомиться еще в прошлом сезоне. Закриев вкладывает большие деньги в развитие клуба. Это влияет на трансферную политику, в «Ахмат» приглашаются очень качественные футболисты. Здесь нужно отметить и человека, отвечающего за селекцию. Аналитик Адель Сасси. У него наработанные связи на арабском рынке. Отсюда — такие приглашения. Сасси вместе со спортивным директором клуба Русланом Газзаевым отлично сработали. Знаю, что некоторые трансферы срывались в последний момент. Это обидно. Тем не менее, в «Ахмате» удалось собрать сильную команду, которая вскоре сможет создавать проблемы любому сопернику.

Я бы не назвал явной ошибкой приглашение на пост главного тренера грозненцев Александра Сторожука. Просто на тот момент клуб еще не определился с вектором своего развития. Но после череды поражений в «Ахмате» приняли решение, которое себя оправдывает даже не на 100, а на 200 процентов. Имею в виду назначение именитого кавказского тренера — Станислава Саламовича Черчесова! В таких командах нужен специалист с очень большим авторитетом.

Я много общался с Якубом Закриевым и понял, что у человека есть мечта: сделать в итоге «Ахмат» чемпионом России. Клуб развивается в плане инфраструктуры, в лучшую сторону меняются условия для тренировочного процесса. Построен современнейший тренажерный зал. Это реально европейский уровень. Сейчас на территории «Ахмат Арены» возводится супербаза. Даже не пять звезд, а семь. (улыбается.)

Мы знаем, что на Лечи Садулаева был серьезный спрос летом. Но «Ахмат» сохранил одного из своих лидеров. В клубе думают о будущем, перспективах.

При этом нельзя исключать и того, что Черчесов пойдет на повышение. На мой взгляд, «Спартак» должен рассматривать его кандидатуру в случае увольнения Станковича. Именно Черчесов способен в сжатые сроки наладить процесс, успокоить ситуацию. Сегодня в «Ахмате» на тренировках все прекрасно понимают: если кто-то не добежит, кто-то не выложится — жди обструкции от главного тренера. У Станислава Саламовича очень интересные тактически и теоретические занятия. В «Ахмате» создан правильный микроклимат.

Число болельщиков «Ахмата» явно увеличилось на трибунах. Это очень важно для клуба. Черчесов в интервью призывал людей приходить на матчи. Думаю, команда их не разочаровывает», — сказал Щербаченко.

После 9 игр «Ахмат» с 12 очками идет на седьмом месте в РПЛ.

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Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
Федор Щербаченко
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2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
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18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
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