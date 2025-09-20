Щербаченко: «Если «Спартак» решит уволить Станковича, должен рассмотреть кандидатуру Черчесова»
Бывший тренер «Ахмата» Федор Щербаченко в комментарии «СЭ» поделился мнением о победе грозненцев над «Пари НН» (2:1) в 9-м туре РПЛ.
«Ахмат» по сравнению с прошлым годом очень сильно развивается. И с точки зрения селекции, и с точки зрения новых серьезных задач. Вплоть до того, что команда попробует побороться за победу в Кубке России. Сказывается работа президента клуба Якуба Закриева.
Мне посчастливилось с ним познакомиться еще в прошлом сезоне. Закриев вкладывает большие деньги в развитие клуба. Это влияет на трансферную политику, в «Ахмат» приглашаются очень качественные футболисты. Здесь нужно отметить и человека, отвечающего за селекцию. Аналитик Адель Сасси. У него наработанные связи на арабском рынке. Отсюда — такие приглашения. Сасси вместе со спортивным директором клуба Русланом Газзаевым отлично сработали. Знаю, что некоторые трансферы срывались в последний момент. Это обидно. Тем не менее, в «Ахмате» удалось собрать сильную команду, которая вскоре сможет создавать проблемы любому сопернику.
Я бы не назвал явной ошибкой приглашение на пост главного тренера грозненцев Александра Сторожука. Просто на тот момент клуб еще не определился с вектором своего развития. Но после череды поражений в «Ахмате» приняли решение, которое себя оправдывает даже не на 100, а на 200 процентов. Имею в виду назначение именитого кавказского тренера — Станислава Саламовича Черчесова! В таких командах нужен специалист с очень большим авторитетом.
Я много общался с Якубом Закриевым и понял, что у человека есть мечта: сделать в итоге «Ахмат» чемпионом России. Клуб развивается в плане инфраструктуры, в лучшую сторону меняются условия для тренировочного процесса. Построен современнейший тренажерный зал. Это реально европейский уровень. Сейчас на территории «Ахмат Арены» возводится супербаза. Даже не пять звезд, а семь. (улыбается.)
Мы знаем, что на Лечи Садулаева был серьезный спрос летом. Но «Ахмат» сохранил одного из своих лидеров. В клубе думают о будущем, перспективах.
При этом нельзя исключать и того, что Черчесов пойдет на повышение. На мой взгляд, «Спартак» должен рассматривать его кандидатуру в случае увольнения Станковича. Именно Черчесов способен в сжатые сроки наладить процесс, успокоить ситуацию. Сегодня в «Ахмате» на тренировках все прекрасно понимают: если кто-то не добежит, кто-то не выложится — жди обструкции от главного тренера. У Станислава Саламовича очень интересные тактически и теоретические занятия. В «Ахмате» создан правильный микроклимат.
Число болельщиков «Ахмата» явно увеличилось на трибунах. Это очень важно для клуба. Черчесов в интервью призывал людей приходить на матчи. Думаю, команда их не разочаровывает», — сказал Щербаченко.
После 9 игр «Ахмат» с 12 очками идет на седьмом месте в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1