«Акрон» всухую обыграл «Родину-2» в товарищеском матче

«Акрон» победил «Родину-2» в товарищеском матче на учебно-тренировочных сборах в Абу-Даби (ОАЭ) — 2:0.

Игра проходила в формате двух таймов по 40 минут. Тольяттинцы забили оба гола в первой половине матча — отличились Жилсон Беншимол и Эдгар Севикян.

Позднее в среду «Акрон» также сыграет против самаркандского «Динамо».

Тольяттинская команда набрала 21 очко в 18 турах чемпионата России сезона-2025/26 и располагается на девятом месте в турнирной таблице.