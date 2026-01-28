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28 января, 12:15

Жирков заявил, что его забыли в «Химках»: «Оставался за бортом»

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» рассказал, как принял решение завершить карьеру.

— Оценивая игру защитника «Спартака» Олега Рябчука, Егор Титов сказал: «Сегодняшний Жирков был бы не хуже». Согласны?

— Мне кажется, в 40 лет было бы очень тяжело бегать по бровке. Если играешь в ЦСКА, «Зените», «Динамо», это одно. Но когда спускаешься в нижнюю часть таблицы, там совсем другой футбол.

— После «Химок» у вас не было предложений?

— Понимал, что первая пятерка не позовет. Да и когда оставалось полтора года до окончания контракта, сказал: «Все, больше не смогу играть».

— Физически стало тяжело?

— Да все в совокупности. В последнем сезоне провел максимум четыре матча. Меня уже на выездные игры не брали... Даже на стыки за право остаться в РПЛ я не ездил. Оставался за бортом — обо мне [в клубе] уже никто не вспоминал. Так что в отпуске принял окончательное решение.

Экс-футболист завершил карьеру в феврале 2023 года. Его последним клубом стали «Химки».

Юрий Жирков.«Сказал Слуцкому: я только что ваш город защищал!» Интервью Жиркова — о звонке Гусева, танках и «Динамо»

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Юрий Жирков
ФК Химки
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Жирков рассказал о поездке в танке: «Внутри все очень неудобно»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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