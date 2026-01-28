Жирков заявил, что его забыли в «Химках»: «Оставался за бортом»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» рассказал, как принял решение завершить карьеру.

— Оценивая игру защитника «Спартака» Олега Рябчука, Егор Титов сказал: «Сегодняшний Жирков был бы не хуже». Согласны?

— Мне кажется, в 40 лет было бы очень тяжело бегать по бровке. Если играешь в ЦСКА, «Зените», «Динамо», это одно. Но когда спускаешься в нижнюю часть таблицы, там совсем другой футбол.

— После «Химок» у вас не было предложений?

— Понимал, что первая пятерка не позовет. Да и когда оставалось полтора года до окончания контракта, сказал: «Все, больше не смогу играть».

— Физически стало тяжело?

— Да все в совокупности. В последнем сезоне провел максимум четыре матча. Меня уже на выездные игры не брали... Даже на стыки за право остаться в РПЛ я не ездил. Оставался за бортом — обо мне [в клубе] уже никто не вспоминал. Так что в отпуске принял окончательное решение.

Экс-футболист завершил карьеру в феврале 2023 года. Его последним клубом стали «Химки».