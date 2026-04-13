«Акрон» — «Динамо»: Тюкавин забил в концовке

«Динамо» снова вышло вперед в матче против «Акрона» в 24-м туре РПЛ — 3:2.

На 90+5-й минуте забил Константин Тюкавин.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

13 апреля, 17:15. Солидарность Самара Арена (Самара)

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