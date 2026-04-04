ЦСКА на выезде обыграл «Акрон», Лусиано забил дебютный мяч за армейцев

ЦСКА на выезде обыграл «Акрон» в 23-м туре чемпионата России — 2:1. Матч прошел на «Солидарность Самара Арене».

В первом тайме на пятой минуте забил Лусиано Гонду после уголового удара, который был назначен за задержку времени вратарем. В РПЛ впервые назначили угловой за нарушение «правила восьми секунд».

Во втором тайме счет с пенальти сравнял Артем Дзюба. На 84-й минуте Данил Круговой забил и принес ЦСКА победу.

На 90+3-й минуте гол Дзюбы отменили из-за фола на вратаре Игоре Акинфееве.

Армейцы набрали 42 очка и поднялись на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

«Акрон» не побеждает в чемпионате страны семь матчей подряд (1 ничья и 6 поражений). Команда с 22 очками находится на 10-й строчке.