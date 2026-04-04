ЦСКА на выезде обыграл «Акрон», Лусиано забил дебютный мяч за армейцев
ЦСКА на выезде обыграл «Акрон» в 23-м туре чемпионата России — 2:1. Матч прошел на «Солидарность Самара Арене».
В первом тайме на пятой минуте забил Лусиано Гонду после уголового удара, который был назначен за задержку времени вратарем. В РПЛ впервые назначили угловой за нарушение «правила восьми секунд».
Во втором тайме счет с пенальти сравнял Артем Дзюба. На 84-й минуте Данил Круговой забил и принес ЦСКА победу.
На 90+3-й минуте гол Дзюбы отменили из-за фола на вратаре Игоре Акинфееве.
Армейцы набрали 42 очка и поднялись на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
«Акрон» не побеждает в чемпионате страны семь матчей подряд (1 ничья и 6 поражений). Команда с 22 очками находится на 10-й строчке.
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|И
|В
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|П
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|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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