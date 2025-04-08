Лаксальт — о паспорте РФ: «Даже не думал. Но это хорошая идея»

Полузащитник «Динамо» Диего Лаксальт ответил на вопрос «СЭ» о возможном получении паспорта РФ.

— Вы в Динамо с 2021 года, не задумывались о получении российского паспорта? Недавно, например, Дуглас Сантос получил его.

— У меня уже есть уругвайское и итальянское гражданство.

— Нужно прожить в России пять лет и тогда есть возможность получить российский паспорт.

— Даже не думал о получении российского паспорта. Не знаю, нужно ли это, для какой цели. Но это хорошая идея.

Лаксальт перешел в «Динамо» 22 июня 2021 года. Контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2025/26.