Акинфеев вышел на третье место по матчам в чемпионате

Гостевой матч против «Оренбурга» стал для Игоря Акинфеева 454-м в высшем российском дивизионе.

Голкипер ЦСКА, дебютировавший в премьер-лиге в мае 2003 года, вышел на третье место по числу проведенных встреч, обогнав экс-полузащитника «Ростсельмаша», «Локомотива» и «Сатурна» Дмитрия Лоськова.

Чтобы обойти Сергея Семака Акинфееву нужно выйти на поле в трех оставшихся матчах. А вот догнать рекордсмена и многолетнего партнера по армейскому клубу Сергея Игнашевича у капитана ЦСКА получится не раньше августа 2021 года. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по матчам в чемпионате России