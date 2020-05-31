Акинфеев вспомнил свой дебют за ЦСКА. Это случилось 17 лет назад

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил дебют в составе московского клуба. Это случилось 31 мая 2003 года в матче против «Крыльев Советов» (2:0). В той игре Акинфеев даже отразил пенальти.

— Было очень жарко. Валерий Георгиевич Газзаев за стуки до игры вызвал и сказал: «Возможно, ты сыграешь». — Любил индивидуальные беседы перед игрой всегда, — рассказал Акинфеев клубному каналу.

У Мандрыкина была температура. Думал, за сутки доктора поставят его на ноги. Но вот установка на матч и называется моя фамилия. Тогда я немного офигел.

Вспоминая ту команду, волнения вообще не должно было быть. Должны выходить и обыгрывать всех. К счастью, я справился, ребята помогли.

А в конце чудо случилось. Я реально считаю, что это чудо. Повезло. Если бы Каряка чуть правее ударил...