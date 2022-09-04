Акинфеев о 300-м сухом матче за ЦСКА: «Это рекорд болельщиков, моей семьи и родителей»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал свой 300-й сухой матч в составе красно-синих.

Сегодня, 4 сентября ЦСКА победил «Крылья Советов» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ.

«Это рекорд болельщиков, моей семьи, моих родителей. Все будем не отмечать, но радоваться», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном в Telegram-канале армейцев.

36-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Он провел за команду 713 матчей, в которых пропустил 637 голов.