Зайнутдинов заявил, что уровень РПЛ не изменился за время его отсутствия
Защитник московского «Динамо» Бактиер Зайнутдинов ответил на вопрос об уровне РПЛ.
27-летний футболист московского «Динамо» летом 2025 года перешел в российский клуб из «Бешикташа». Ранее Зайнутдинов играл за «Ростов» и ЦСКА с 2019 по 2023 год.
«Я ушел из РПЛ два года назад, получается. В принципе ничего в РПЛ не изменилось. Уровень чемпионата такой же хороший», — цитирует Зайнутдинова ТАСС.
В текущем сезоне Зайнутдинов провел три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Источник: ТАСС
Новости