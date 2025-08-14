Зайнутдинов заявил, что уровень РПЛ не изменился за время его отсутствия

Защитник московского «Динамо» Бактиер Зайнутдинов ответил на вопрос об уровне РПЛ.

27-летний футболист московского «Динамо» летом 2025 года перешел в российский клуб из «Бешикташа». Ранее Зайнутдинов играл за «Ростов» и ЦСКА с 2019 по 2023 год.

«Я ушел из РПЛ два года назад, получается. В принципе ничего в РПЛ не изменилось. Уровень чемпионата такой же хороший», — цитирует Зайнутдинова ТАСС.

В текущем сезоне Зайнутдинов провел три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.