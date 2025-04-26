Акинфеев поблагодарил болельщиков за поддержку в игре со «Спартаком»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил болельщиков армейцев с победой в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Всех с победой в дерби! Голоса нет, поэтому сегодня без кружочка. Бесконечная благодарность нашим болельщикам! Команда!!!», — написал голкипер в своем Telegram-канале.

ЦСКА с 51 очком поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» опустился на четвертую строчку с 50 очками.