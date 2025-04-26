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Сегодня, 22:31

Николич — об игре Абдулкадырова в дерби: «Я говорил, что его время придет»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча против «Спартака» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

— Вы сегодня были фаворитами...

— Ой, да ладно вам! Я читал СМИ перед игрой, видел коэффициенты букмекеров — на нашу победу был просто огромный.

— Речь о том, что вы не проигрывали в этом году. Как оцените игру команды?

— Команда полностью держала концентрацию, не велась на провокации. Каждое единоборство ребята вели с полной отдачей. Рад за Абдулкадырова, который дебютировал в основе ЦСКА сегодня. Но были и Глебов, и Кисляк. И еще у нас много молодежи, на которую мы рассчитываем.

— Почему вы сегодня рискнули выпустить именно Абдулкадырова?

— Я уже несколько раз его упоминал на пресс-конференциях. Говорил, что его время придет. И оно пришло. Он прекрасно отработал сборы. И вот сегодня его качества — скорость, борьба вверху, спокойствие с мячом — сыграли свою роль.

— Какие задачи ставите теперь, выйдя на третье место? Впереди еще и Кубок...

— Мы идем от матча к матчу. Сегодня было дерби — вообще отдельный матч, который выжимает все силы и эмоции. Мы не забегаем вперед.

— Матч с «Ахматом» в РПЛ пропустят ряд игроков. Сыграют ли они точно в Кубке с «Зенитом»?

— Конечно, они должны играть. У нас три сложных выезда подряд: «Спартак», «Зенит», «Ахмат». Сегодня парни пусть порадуются, а завтра уже начнем подготовку. Благодарю наших тренеров и медицинский штаб за то, что весь сезон мы практически без травм идем. Сейчас вот есть дисквалификации — будем искать решения, — сказал Николич.

ЦСКА (51 очко) поднялся на третье место в РПЛ, обойдя «Спартак» (50), который опустился на четвертую строчку.

Армейцы до 13 матчей продлили серию без поражений во всех турнирах. В последний раз команда Марко Николича проигрывала «Ростову» (1:2) в 16-м туре РПЛ. Игра проходила 23 ноября.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
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Эсекиэль Барко

Спартак

 12
П
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Маркус Вендел

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Бителло

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