Николич — об игре Абдулкадырова в дерби: «Я говорил, что его время придет»
Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча против «Спартака» (2:1) в 26-м туре РПЛ.
— Вы сегодня были фаворитами...
— Ой, да ладно вам! Я читал СМИ перед игрой, видел коэффициенты букмекеров — на нашу победу был просто огромный.
— Речь о том, что вы не проигрывали в этом году. Как оцените игру команды?
— Команда полностью держала концентрацию, не велась на провокации. Каждое единоборство ребята вели с полной отдачей. Рад за Абдулкадырова, который дебютировал в основе ЦСКА сегодня. Но были и Глебов, и Кисляк. И еще у нас много молодежи, на которую мы рассчитываем.
— Почему вы сегодня рискнули выпустить именно Абдулкадырова?
— Я уже несколько раз его упоминал на пресс-конференциях. Говорил, что его время придет. И оно пришло. Он прекрасно отработал сборы. И вот сегодня его качества — скорость, борьба вверху, спокойствие с мячом — сыграли свою роль.
— Какие задачи ставите теперь, выйдя на третье место? Впереди еще и Кубок...
— Мы идем от матча к матчу. Сегодня было дерби — вообще отдельный матч, который выжимает все силы и эмоции. Мы не забегаем вперед.
— Матч с «Ахматом» в РПЛ пропустят ряд игроков. Сыграют ли они точно в Кубке с «Зенитом»?
— Конечно, они должны играть. У нас три сложных выезда подряд: «Спартак», «Зенит», «Ахмат». Сегодня парни пусть порадуются, а завтра уже начнем подготовку. Благодарю наших тренеров и медицинский штаб за то, что весь сезон мы практически без травм идем. Сейчас вот есть дисквалификации — будем искать решения, — сказал Николич.
ЦСКА (51 очко) поднялся на третье место в РПЛ, обойдя «Спартак» (50), который опустился на четвертую строчку.
Армейцы до 13 матчей продлили серию без поражений во всех турнирах. В последний раз команда Марко Николича проигрывала «Ростову» (1:2) в 16-м туре РПЛ. Игра проходила 23 ноября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|
2
|Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|
3
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|41-18
|51
|
4
|Спартак
|26
|15
|5
|6
|49-23
|50
|
5
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|
6
|Локомотив
|26
|13
|6
|7
|43-37
|45
|
7
|Ростов
|26
|10
|7
|9
|39-39
|37
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|
13
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
14
|Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|2 : 3
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|1 : 1
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|1 : 0
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 1
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|1 : 2
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|12
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|24
|1
|8
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6