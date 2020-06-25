Акинфеев объяснил, почему в европейских командах не было сильных вратарей-россиян

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, почему в европейских чемпионатах не было звездных российских голкиперов.

— С такой позицией очень тяжело, — сказал Акинфеев в интервью Youtube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский». — Специфика чемпионатов разная. В Англии тяжело любому вратарю. На выходах никто не играет. Посмотрите на «Тоттенхэм», Ллорис не гренадер, он на выходах никогда не играет. Там стоят защитники по два метра ростом и выбивают головой. Смотр. обзоры по Испании. Там такие голы залетают, что мяча не видишь. «Севилья» с «Вильярреалом» играла. Там чудак два раза клюнул. Мяча не видно.

Наверное, ты не можешь приноровиться как-то, команда не твоя. Еще нужно попасть туда, где тебя будут любить, ценить. И, как мне кажется, ты должен быть на две головы сильнее любого другого игрока.