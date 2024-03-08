Федотов — о победе ЦСКА над «Крыльями»: «Необходимо было доказать, что мы готовы к продолжению сезона»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

«Мы контролировали матч с первых минут. Сегодня нам необходимо было доказать, что мы готовы к продолжению сезона и уверены в своих сила, в силах всей команды. Перед матчем говорили о том, что если на поле отдадим всех себя и сыграем с открытой душой, то это проложит путь к победе», — цитирует Федотова официальный сайт армейцев.

Команда Федотова набрала 32 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет против «Сочи». Матч пройдет 30 марта. Перед этим армейцы дома примут «Ростов» в ответном матче плей-офф FONBET Кубка России (первая игра 1:1).