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Акинфеев догнал Семшова

19 августа 2019, 23:15
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Матч против «Спартака» (1:2) стал для Игоря Акинфеева 433-м в чемпионатах России. Голкипер ЦСКА сравнялся в списке гвардейцев с Игорем Семшовым. Больше матчей в высшем дивизионе провели только Сергей Игнашевич, Сергей Семак и Дмитрий Лоськов.

Десятка гвардейцев чемпионата России

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Сергей Игнашевич

Кр.Советов, Локомотив, ЦСКА

489

41

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов

433

98

Игорь Акинфеев

ЦСКА

433

-334

Василий Березуцкий

Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА

402

9

Руслан Аджинджал

Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия, Кр.Советов, Волга, Краснодар

397

21

Валерий Есипов

Факел, Ротор, Сатурн

390

88

Александр Самедов

Спартак, Локомотив, Москва, Динамо, Кр.Советов

386

56

Игорь Денисов

Зенит, Анжи, Динамо, Локомотив

384

25

По числу матчей против «Спартака» (31) голкипер ЦСКА вышел на третье место, обойдя Семшова. Сергей Игнашевич имеет в активе на две встречи больше, Сергей Семак — на четыре. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по матчам против «Спартака» в высшем дивизионе

Игрок

Матчи

Голы

Передачи

Сергей Семак

35

8

3

Сергей Игнашевич

33

4

1

Игорь Акинфеев

31

-33

0

Игорь Семшов

30

9

4

Василий Березуцкий

29

1

1

Дмитрий Лоськов

28

4

7

Константин Зырянов

27

1

4

Игорь Денисов

27

0

2

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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