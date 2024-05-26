Акинфеев чаще всех не пропускал с пенальти в чемпионате России

В пяти случаях соперники голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева не попадали с 11-метровой отметки в створ ворот. Краснодарец Юра Мовсисян, самарец Алан Чочиев, уралец Петрюс Бумаль и красноярец Валерий Кичин попадали в каркас ворот, а швейцарский форвард «Химок» Кемаль Адеми и вовсе пробил мимо.

По количеству непропущенных пенальти Акинфеев (25) уверенно лидирует, опережая Александра Беленова на шесть выигранных дуэлей. Главным конкурентом на данном этапе представляется не ветеран из «Факела», а железнодорожник Илья Лантратов из «Локомотива», который в последнем туре едва не потащил удар Виталия Лисаковича.

Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти в чемпионатах России:

Игрок Пенальти Отразил Мимо/штанга Не забито Игорь Акинфеев 71 20 5 25 Александр Беленов 57 13 6 19 Роман Березовский 52 14 4 18 Сергей Рыжиков 48 12 3 15 Илья Лантратов 36 10 4 14 Руслан Нигматуллин 35 10 2 12 Андрей Новосадов 30 9 3 12 Илья Близнюк 29 8 4 12

По итогам сезона-2023/24 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 48 очков за 30 игр.