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Сегодня, 08:25

Акинфеев чаще всех не пропускал с пенальти в чемпионате России

Кирилл Бурдаков
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В пяти случаях соперники голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева не попадали с 11-метровой отметки в створ ворот. Краснодарец Юра Мовсисян, самарец Алан Чочиев, уралец Петрюс Бумаль и красноярец Валерий Кичин попадали в каркас ворот, а швейцарский форвард «Химок» Кемаль Адеми и вовсе пробил мимо.

По количеству непропущенных пенальти Акинфеев (25) уверенно лидирует, опережая Александра Беленова на шесть выигранных дуэлей. Главным конкурентом на данном этапе представляется не ветеран из «Факела», а железнодорожник Илья Лантратов из «Локомотива», который в последнем туре едва не потащил удар Виталия Лисаковича.

Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти в чемпионатах России:

Игрок

Пенальти

Отразил

Мимо/штанга

Не забито

Игорь Акинфеев

71

20

5

25

Александр Беленов

57

13

6

19

Роман Березовский

52

14

4

18

Сергей Рыжиков

48

12

3

15

Илья Лантратов

36

10

4

14

Руслан Нигматуллин

35

10

2

12

Андрей Новосадов

30

9

3

12

Илья Близнюк

29

8

4

12

По итогам сезона-2023/24 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 48 очков за 30 игр.

Игорь Акинфеев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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