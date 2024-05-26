Газзаев — о матче «Краснодар» — «Динамо»: «Очень слабо сыграл Карраскаль. Почему Бителло остался в запасе?»
Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо», победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказался о невероятной развязке золотой гонки в РПЛ.
В заключительном туре «Динамо» на выезде проиграло «Краснодару» (0:1), «Зенит» дома победил «Ростов» (2:1).
— Давайте подробнее поговорим о матче в Краснодаре. Все по делу?
— Пожалуй. Хозяева при мощнейшей поддержке зрителей сыграли достаточно активно, агрессивно. Правда, бело-голубые дважды попали в штангу. Но по совокупности моментов, считаю, «Краснодар» все же был интереснее, содержательнее впереди.
— Что не получилось у москвичей?
— На мой взгляд, очень слабый матч в исполнении Фомина и Карраскаля! Очень невзрачно сыграли эти футболисты, от которых ждал гораздо большего креатива. Поэтому Тюкавин и остался на голодном пайке. Его крайне редко выводили на ударную позицию. Плюс защита хозяев довольно плотно действовала против Константина. Такой шанс был у бело-голубых...
— Не показалось, что гости довольно робко начали этот матч?
— У меня вообще сложилось ощущение, что «Динамо» вышло играть на ничью. В подсознании футболистов сидела мысль: нам хватит и очка. Отсюда такая осторожная игра в первом тайме. Почти все садились в оборону. Тот же Тюкавин опускался довольно глубоко.
— Не считаете, что Бителло должен был играть с первых минут?
— Соглашусь с вами. Не знаю, почему Марцел Личка оставил его в запасе. Вы же видели, как оживилась игра после появления бразильца на поле. Весь креатив исходил от него! Зачем же его было беречь на второй тайм? Не вписался в план А, был в плане Б? Не знаю... Поздновато его выпустили. Повторю свое предположение. Динамовцы начали встречу с мыслью: лишь бы не пропустить. Нельзя в таких решающих матчах играть на ничью, даже если она тебя устраивает! Так чемпионами не становятся! Играешь на ничью — заведомо проигрываешь. Тут еще и пресса, наверное, повлияла.
— В смысле?
— Многие писали, что чемпионство у «Динамо» практически в кармане... Шанс-то был реальнейший. Но бело-голубым надо было просто с первых минут играть с позиции силы, а не выжидать.
Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». На втором месте финишировал «Краснодар», «Динамо» стало третьим.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4