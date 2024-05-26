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Газзаев — о матче «Краснодар» — «Динамо»: «Очень слабо сыграл Карраскаль. Почему Бителло остался в запасе?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо», победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказался о невероятной развязке золотой гонки в РПЛ.

В заключительном туре «Динамо» на выезде проиграло «Краснодару» (0:1), «Зенит» дома победил «Ростов» (2:1).

— Давайте подробнее поговорим о матче в Краснодаре. Все по делу?

— Пожалуй. Хозяева при мощнейшей поддержке зрителей сыграли достаточно активно, агрессивно. Правда, бело-голубые дважды попали в штангу. Но по совокупности моментов, считаю, «Краснодар» все же был интереснее, содержательнее впереди.

— Что не получилось у москвичей?

— На мой взгляд, очень слабый матч в исполнении Фомина и Карраскаля! Очень невзрачно сыграли эти футболисты, от которых ждал гораздо большего креатива. Поэтому Тюкавин и остался на голодном пайке. Его крайне редко выводили на ударную позицию. Плюс защита хозяев довольно плотно действовала против Константина. Такой шанс был у бело-голубых...

— Не показалось, что гости довольно робко начали этот матч?

— У меня вообще сложилось ощущение, что «Динамо» вышло играть на ничью. В подсознании футболистов сидела мысль: нам хватит и очка. Отсюда такая осторожная игра в первом тайме. Почти все садились в оборону. Тот же Тюкавин опускался довольно глубоко.

— Не считаете, что Бителло должен был играть с первых минут?

— Соглашусь с вами. Не знаю, почему Марцел Личка оставил его в запасе. Вы же видели, как оживилась игра после появления бразильца на поле. Весь креатив исходил от него! Зачем же его было беречь на второй тайм? Не вписался в план А, был в плане Б? Не знаю... Поздновато его выпустили. Повторю свое предположение. Динамовцы начали встречу с мыслью: лишь бы не пропустить. Нельзя в таких решающих матчах играть на ничью, даже если она тебя устраивает! Так чемпионами не становятся! Играешь на ничью — заведомо проигрываешь. Тут еще и пресса, наверное, повлияла.

— В смысле?

— Многие писали, что чемпионство у «Динамо» практически в кармане... Шанс-то был реальнейший. Но бело-голубым надо было просто с первых минут играть с позиции силы, а не выжидать.

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; после матча с &laquo;Краснодаром&raquo;. «Динамо» вышло играть на ничью. Так чемпионами не становятся!" Мнение Газзаева

Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». На втором месте финишировал «Краснодар», «Динамо» стало третьим.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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