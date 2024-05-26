Газзаев — о матче «Краснодар» — «Динамо»: «Очень слабо сыграл Карраскаль. Почему Бителло остался в запасе?»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо», победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказался о невероятной развязке золотой гонки в РПЛ.

В заключительном туре «Динамо» на выезде проиграло «Краснодару» (0:1), «Зенит» дома победил «Ростов» (2:1).

— Давайте подробнее поговорим о матче в Краснодаре. Все по делу?

— Пожалуй. Хозяева при мощнейшей поддержке зрителей сыграли достаточно активно, агрессивно. Правда, бело-голубые дважды попали в штангу. Но по совокупности моментов, считаю, «Краснодар» все же был интереснее, содержательнее впереди.

— Что не получилось у москвичей?

— На мой взгляд, очень слабый матч в исполнении Фомина и Карраскаля! Очень невзрачно сыграли эти футболисты, от которых ждал гораздо большего креатива. Поэтому Тюкавин и остался на голодном пайке. Его крайне редко выводили на ударную позицию. Плюс защита хозяев довольно плотно действовала против Константина. Такой шанс был у бело-голубых...

— Не показалось, что гости довольно робко начали этот матч?

— У меня вообще сложилось ощущение, что «Динамо» вышло играть на ничью. В подсознании футболистов сидела мысль: нам хватит и очка. Отсюда такая осторожная игра в первом тайме. Почти все садились в оборону. Тот же Тюкавин опускался довольно глубоко.

— Не считаете, что Бителло должен был играть с первых минут?

— Соглашусь с вами. Не знаю, почему Марцел Личка оставил его в запасе. Вы же видели, как оживилась игра после появления бразильца на поле. Весь креатив исходил от него! Зачем же его было беречь на второй тайм? Не вписался в план А, был в плане Б? Не знаю... Поздновато его выпустили. Повторю свое предположение. Динамовцы начали встречу с мыслью: лишь бы не пропустить. Нельзя в таких решающих матчах играть на ничью, даже если она тебя устраивает! Так чемпионами не становятся! Играешь на ничью — заведомо проигрываешь. Тут еще и пресса, наверное, повлияла.

— В смысле?

— Многие писали, что чемпионство у «Динамо» практически в кармане... Шанс-то был реальнейший. Но бело-голубым надо было просто с первых минут играть с позиции силы, а не выжидать.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». На втором месте финишировал «Краснодар», «Динамо» стало третьим.