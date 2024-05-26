Голкипер ЦСКА Акинфеев отбил 20-й пенальти в чемпионате России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар Гильермо Шеттине в матче 30-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Это стал его 20-й отраженный пенальти в матчах чемпионата России.

Первое спасение от футболиста состоялось также почти 21 год назад в Самаре, где 17-летний на тот момент дебютант не позволил отличиться Андрею Каряке.

В нынешнем сезоне Акинфеев отразил два 11-метровых, ранее его не смог переиграть самарец Франко Ороско.

Все пенальти, которые Игорь Акинфеев отбил в чемпионате России:

Дата Матч Пенальтист Минута 31.05.2003 Крылья Советов (г) — 2:0 Андрей Каряка 88' (2:0) 28.10.2006 Ростов (г) — 2:1 Тимофей Калачев 77' (1:1) 26.04.2008 Луч-Энергия (г) — 3:1 Георгий Базаев 30' (1:1) 22.11.2008 Шинник (г) — 0:1 Максим Бузникин 12' (0:0) 26.04.2009 Ростов (д) — 1:2 Михаил Осинов 73' (1:2) 17.10.2010 Терек (г) — 3:0 Шамиль Лахиялов 26' (0:0) 25.05.2011 Крылья Советов (г) — 3:0 Евгений Савин 76' (2:0) 28.07.2013 Локомотив (г) — 2:1 Александр Самедов 74' (1:1) 09.11.2014 Динамо (г) — 0:1 Матье Вальбуэна 45' (0:0) 30.08.2015 Кубань (г) — 1:0 Лоренсо Мельгарехо 90+1 (1:0) 21.04.2017 Уфа (г) — 2:0 Иван Пауревич 53' (0:0) 05.11.2017 Локомотив (г) — 2:2 Мануэл Фернандеш 76' (2:1) 07.12.2019 Краснодар (г) — 1:1 Ари 63' (1:1) 09.03.2020 Ростов (г) — 2:3 Роман Еременко 21' (0:0) 08.11.2020 Ростов (д) — 2:0 Роман Еременко 61' (1:0) 17.03.2021 Зенит (д) — 2:3 Артем Дзюба 45' (1:1) 13.11.2022 Динамо (г) — 1:2 Даниил Фомин 80' (1:2) 21.05.2023 Спартак (г) — 1:2 Квинси Промес 90' (1:1) 08.03.2024 Крылья Советов (г) — 2:0 Франко Ороско 85' (2:0) 25.05.2024 Урал (д) — 2:0 Гильермо Шеттине 67' (2:0)

По итогам сезона-2023/24 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 48 очков за 30 игр.