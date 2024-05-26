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Голкипер ЦСКА Акинфеев отбил 20-й пенальти в чемпионате России

Кирилл Бурдаков
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар Гильермо Шеттине в матче 30-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Это стал его 20-й отраженный пенальти в матчах чемпионата России.

Первое спасение от футболиста состоялось также почти 21 год назад в Самаре, где 17-летний на тот момент дебютант не позволил отличиться Андрею Каряке.

В нынешнем сезоне Акинфеев отразил два 11-метровых, ранее его не смог переиграть самарец Франко Ороско.

Все пенальти, которые Игорь Акинфеев отбил в чемпионате России:

Дата

Матч

Пенальтист

Минута

31.05.2003

Крылья Советов (г) — 2:0

Андрей Каряка

88' (2:0)

28.10.2006

Ростов (г) — 2:1

Тимофей Калачев

77' (1:1)

26.04.2008

Луч-Энергия (г) — 3:1

Георгий Базаев

30' (1:1)

22.11.2008

Шинник (г) — 0:1

Максим Бузникин

12' (0:0)

26.04.2009

Ростов (д) — 1:2

Михаил Осинов

73' (1:2)

17.10.2010

Терек (г) — 3:0

Шамиль Лахиялов

26' (0:0)

25.05.2011

Крылья Советов (г) — 3:0

Евгений Савин

76' (2:0)

28.07.2013

Локомотив (г) — 2:1

Александр Самедов

74' (1:1)

09.11.2014

Динамо (г) — 0:1

Матье Вальбуэна

45' (0:0)

30.08.2015

Кубань (г) — 1:0

Лоренсо Мельгарехо

90+1 (1:0)

21.04.2017

Уфа (г) — 2:0

Иван Пауревич

53' (0:0)

05.11.2017

Локомотив (г) — 2:2

Мануэл Фернандеш

76' (2:1)

07.12.2019

Краснодар (г) — 1:1

Ари

63' (1:1)

09.03.2020

Ростов (г) — 2:3

Роман Еременко

21' (0:0)

08.11.2020

Ростов (д) — 2:0

Роман Еременко

61' (1:0)

17.03.2021

Зенит (д) — 2:3

Артем Дзюба

45' (1:1)

13.11.2022

Динамо (г) — 1:2

Даниил Фомин

80' (1:2)

21.05.2023

Спартак (г) — 1:2

Квинси Промес

90' (1:1)

08.03.2024

Крылья Советов (г) — 2:0

Франко Ороско

85' (2:0)

25.05.2024

Урал (д) — 2:0

Гильермо Шеттине

67' (2:0)

По итогам сезона-2023/24 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 48 очков за 30 игр.

Игорь Акинфеев
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
0
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
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