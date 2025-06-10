Академия «Краснодара» начала сотрудничать с одной из академий Красноярска

Академия ФК «Краснодар» заключила партнерское соглашение с одной из футбольных академий Красноярска.

— У нас в академии занимаются более 4 тысяч детей, — рассказывает «СЭ» основатель академии Алексей Ивахов. — Ребята хорошо обучены и показывают хорошие спортивные результаты на уровне России. Наши специалисты уже приезжали в Краснодар, а коллеги из «Краснодара» — к нам в академию. Знакомились с методологией, тренировочным процессом, условиями и материально технической базой. После чего решили заключить партнерский договор. Наши тренеры и воспитанники будут приезжать на стажировку к чемпиону страны! Так в свое время, если помните, ребята из Академии Коноплева ездили в «Челси».

Нам близок «Краснодар» по философии, ментальности и принципам воспитания личности. Ведь самое главное — воспитать гармонично развитого и уверенного в себе человека, а потом уже футболиста. Мы тоже во главу угла ставим эти принципы. Конечно, нас впечатлили высокотехнологичные тренажеры, футботы и датчики на бутсах, но больше всего понравилось интеллектуальное развитие спортсменов. Мы тоже идем этим путем, схожи с академией «Краснодара» по базовым вещам: воспитание высоко гармоничной развитой личности. Ну и, конечно же, сделаем все от себя зависящее, чтобы воспитать игрока для сборной России.

В общем, мы полгода обменивались информацией. В итоге поступило предложение заключить партнерский договор. Это не франшиза, не филиал, а именно партнерский договор с целью развития футбола для людей. Сотрудничество с «Краснодаром» позволит нам внедрять инновации в подготовку юных футболистов, проводить совместные семинары для тренеров.