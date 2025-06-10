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Академия «Краснодара» начала сотрудничать с одной из академий Красноярска

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Академия ФК «Краснодар» заключила партнерское соглашение с одной из футбольных академий Красноярска.

— У нас в академии занимаются более 4 тысяч детей, — рассказывает «СЭ» основатель академии Алексей Ивахов. — Ребята хорошо обучены и показывают хорошие спортивные результаты на уровне России. Наши специалисты уже приезжали в Краснодар, а коллеги из «Краснодара» — к нам в академию. Знакомились с методологией, тренировочным процессом, условиями и материально технической базой. После чего решили заключить партнерский договор. Наши тренеры и воспитанники будут приезжать на стажировку к чемпиону страны! Так в свое время, если помните, ребята из Академии Коноплева ездили в «Челси».

Нам близок «Краснодар» по философии, ментальности и принципам воспитания личности. Ведь самое главное — воспитать гармонично развитого и уверенного в себе человека, а потом уже футболиста. Мы тоже во главу угла ставим эти принципы. Конечно, нас впечатлили высокотехнологичные тренажеры, футботы и датчики на бутсах, но больше всего понравилось интеллектуальное развитие спортсменов. Мы тоже идем этим путем, схожи с академией «Краснодара» по базовым вещам: воспитание высоко гармоничной развитой личности. Ну и, конечно же, сделаем все от себя зависящее, чтобы воспитать игрока для сборной России.

В общем, мы полгода обменивались информацией. В итоге поступило предложение заключить партнерский договор. Это не франшиза, не филиал, а именно партнерский договор с целью развития футбола для людей. Сотрудничество с «Краснодаром» позволит нам внедрять инновации в подготовку юных футболистов, проводить совместные семинары для тренеров.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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